Elie Semoun : Ses touchantes retrouvailles avec son père

Face au confinement qui dure depuis plusieurs semaines en France, Elie Semoun avait fait part de son inquiétude sur la Toile à propos de son père qui vit actuellement dans un Ehpad à Lyon : "Il n'a plus le moral, parce qu'il ne nous voit plus ma soeur et moi depuis un mois, donc il dépérit. Il est dans un Ehpad à Lyon qui a cruellement besoin de matériel : combinaisons, masques FFP2, gants, sur-blouses... Si vous pouvez faire quelque chose pour eux, ce serait fantastique. Je compte sur votre générosité, merci, merci, merci", avait confié sur Instagram l’acolyte de Franck Dubosc. Et quelques jours après son appel à l’aide, Elie Semoun avait remercié ses fans en annonçant une bonne nouvelle : "Enfin un sourire...Ceux qui ont leurs parents confinés en Ehpad comprennent que c'est dur pour les deux côtés de la famille. Merci d'avoir offert du matériel pour aider le personnel et les Ehpad voisins. On croise les doigts".

Une rencontre avec quelques conditions

Et ce mercredi 29 avril, Elie Semoun est apparu plus heureux que jamais puisqu’il a enfin pu revoir son père à l’Ehpad. Depuis quelques jours, les proches des patients ont le droit de faire des visites sous certaines conditions. Et Elie Semoun a dévoilé à ses abonnés la vidéo de ses retrouvailles touchantes avec son père. C’est à travers le portail de l’établissement que l’humoriste a pu échanger quelques mots : "Papa, je ne peux pas bouger moi", explique Elie Semoun alors que son père lui lance "je t’adore". Elie Semoun invite ensuite son père à s’assoir pour discuter avec lui à quelques mètres de distance. Face aux images, les internautes on été émus.

Par Alexia Felix