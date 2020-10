Florence Foresti annonce une mauvaise nouvelle à son public

La période de pandémie rend les projets des artistes incertains. Alors que le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d’accroître, la tenue des spectacles et la mise en place de concerts s’avèrent très compliquées. Face à cette situation, M Pokora a ainsi dû annuler sa tournée "Pyramide Tour" qui était prévue au départ au mois de mars 2020. "Je suis le premier déçu et vous savez à quel point ça me tenait à cœur de tout faire pour essayer de vous retrouvez", a regretté le chanteur, tout comme Slimane et Vitaa qui ont dû reporter leur tournée Versus Tour après y avoir "cru jusqu’à la dernière minute". C'est désormais au tour de Florence Foresti de connaître une nouvelle déception après avoir dû interrompre son one-woman-show "Epilogue" à cause de la pandémie du coronavirus.

"Je reviendrai plus forte"

En story sur Instagram ce vendredi 9 octobre, l'humoriste et actrice a annoncé l'annulation de son nouveau spectacle "Le Spectacle" qui était prévu pour la fin de l'année au Théâtre Mogador à Paris. "Je suis triste et désolée de devoir annuler ce spectacle pour revenir avec celui des jours meilleurs. Je reviendrai plus forte (et clairement un peu plus vieille)", a déclaré Florence Foresti en gardant une touche d'humour. "Je pensais qu'on serait déjà "après" et on est encore "pendant"", a-t-elle regretté. Alors que son public va désormais devoir patienter pour retrouver l'humoriste, aucune date de report n'est connue pour le moment. Le remboursement des places sera donc effectué pour le public.

Par Marie Merlet