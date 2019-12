Francis Huster : les raisons de sa rupture avec Isabelle Adjani

Ce mardi 17 décembre, France 2 diffuse la pièce de théâtre "Pourvu qu'il soit heureux", dans laquelle Francis Huster campe le rôle d'un père de famille qui découvre l'homosexualité de son fils. Un rôle de plus pour cet immense comédien, qui a été pensionnaire à la Comédie-Française. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il tombe éperdument amoureux d'Isabelle Adjani, elle aussi pensionnaire de la prestigieuse institution. C'est l'amour fou. Le succès est au rendez-vous pour les deux comédiens qui excellent sur les planches. Heureux sur scène et en coulisses, aucune ombre n'est au tableau. Jusqu'au jour où Isabelle Adjani choisit d'emprunter une autre voie, celle du cinéma. "Avant la Comédie-Française, elle était tout pour moi. Pendant la Comédie-Française, ce fut le drame. Elle l'a quittée pour le cinéma. Dans sa loge, j'ai été très dur. Tout était fini. Je ne lui ai jamais pardonné, bien que je l'aie toujours aimée" racontait Francis Huster à ce sujet, en 2015 dans les colonnes de Paris Match.

Francis Huster plein de regrets

Il faut dire qu'entre ces deux-là, la passion fut absolue. Alors, lorsque le feu des sentiments s'est éteint, Francis Huster a eu du mal à remonter la pente. "Le plus grand regret de ma vie, c'est mon histoire d'amour passionnelle avec Isabelle Adjani. Elle et moi sommes liés pour toujours" déplore encore aujourd'hui le comédien. Et s'il a été en couple avec Cristiana Reali pendant plusieurs années, et est devenu papa de deux filles, Francis Huster panse encore les plaies d'un amour indélébile. "Je me reprochais seulement, quand j'étais amoureux d'Isabelle Adjani et que nous jouions ensemble à la Comédie-Française, de ne pas avoir su trouver les mots pour la convaincre de rester. On aurait été les Vivien Leigh et Laurence Olivier du théâtre français. Je considère que tout est de ma faute" confiait-il en 2017 dans les colonnes de VSD.

Par Sarah M