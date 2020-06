Franck Dubosc : sa femme Danièle raconte leur coup de foudre 

Franck Dubosc aura mis quelques années avant de rencontrer la femme de sa vie. Alors qu’il profitait de son célibat, l’humoriste a finalement croisé le chemin de Danièle en 2006 à Monaco. Lors de son passage dans "Une ambition intime" en février 2018, la femme de Franck Dubosc, de 10 ans sa cadette, s’était remémorée leur coup de foudre : "Je travaillais chez NRJ et on organisait un festival d’humour. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais j’ai tout de suite flashé. Je le voyais comme ça, sur scène, un beau gosse, avec ses pommettes, qui souriait timidement etc, et je me disais : ‘Comment il peut faire ce métier en me paraissant si timide ?’ et j’ai tout de suite vu une personne hyper sensible, hyper simple, hyper humble en fait", avait confié la jeune femme à Karine Le Marchand.

Une belle histoire d’amour

De son côté, Franck Dubosc avait eu lui aussi de tendres mots sur sa rencontre avec son épouse : "Son calme, sa sérénité, je me suis dit que c’est ça qu’il me faut, quelqu’un qui soit comme ça, à l’opposé de moi. On dit qui se ressemble s’assemble, mais il faut se compléter". Puis en mars 2018, Franck Dubosc avait de nouveau déclaré tout son amour à sa femme dans 50 minutes Inside : "Elle est plus belle que moi. Je ne sais pas si je la mérite. Ça change tout parce que tout à coup, je rencontre quelqu'un qui me regarde pas pour ce que je crois être (…) Elle m'a aidé à m'aimer un peu mieux". Une histoire d’amour qui dure, puisque les deux tourtereaux vont bientôt célébrer leurs 10 ans de mariage.

Par Alexia Felix