Gad Elmaleh moqué sur Twitter après la mort de l’inventeur du copier/coller

C'est une nouvelle qui aurait pu passer inaperçue. Mais c'était sans compter sur Twitter. Pour l'histoire, Larry Tesler, l'homme qui a inventé le copier/coller très utile à l'utilisation de l'ordinateur est mort. Si son nom n'est pas passé à la postérité, son invention l'est. Mais l'annonce de son décès sur Twitter a provoqué une vague de moquerie contre…Gad Elmaleh ! Il faut dire que l'humoriste français a été accusé d'avoir copié certains de ses sketches à des stars américaines du stand-up fin 2017. Le site CopyComic publie à l'époque une vidéo Youtube où certaines des vannes de Gad Elmaleh auraient été copiées/collées sur celles des humoristes américains. Il n'en fallait pas plus pour que Twitter s'en donne à cœur joie.

Des tweets moqueurs à l'encontre de Gad Elmaleh

Parmi les tweets publiés ce jeudi 20 février, on peut lire : "Gad Elmaleh n'a pas inventé le copier/coller. Ça aussi il l'a copié", "Ptdr il est 8h30 et Gad Elmaleh est en TT parce que l'inventeur du copier/coller est mort jpp Twitter vous êtes trop vifs", "Quelqu'un a déjà fait la blague sur l'inventeur du copier/coller et Gad Elmaleh ? Ou j'ai encore le temps ?", "Il paraît que Gad Elmaleh serait déjà en train de lui organiser un hommage national"… Les internautes font preuve d'imagination. Les accusations de plagiat contre l'ancien compagnon de Charlotte Casiraghi avaient fait grand bruit. Il n'est pas le seul humoriste français visé par celui qui se cache derrière le compte CopyComic. Mathieu Madénian a été visé en décembre 2018 tout comme Thomas Ngijol.

Il paraît que Gad Elmaleh serait déjà en train de lui organiser un hommage national. https://t.co/VcLxuWsslB — Léa (@Lea_mstramgram) February 20, 2020

Quelqu'un a déjà fait la blague sur l'inventeur du copier/collé et Gad Elmaleh ? Ou j'ai encore le temps ? — Bill le Bottier (@EtienneAuger) February 20, 2020

ptdrrrrrr il est 8h30 et y’a « Gad Elmaleh » en TT parce que l’inventeur du copier/coller est mort jpp Twitter vous êtes trop vifs — (@taniurrr) February 20, 2020

Gad Elmaleh n'a pas inventé le copier-coller. Ça aussi, il l'a copié https://t.co/p91AxVwYtU — Arthur Lejeune (@tuuurlejeune) February 20, 2020

