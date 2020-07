Gérald Darmanin accusé de viol : Muriel Robin s’attaque au gouvernement

Le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron ne cesse de faire parler de lui, notamment pour les nominations de Gérald Darmanin et d’Eric Dupond-Moretti. Alors que le nouveau ministre de l’Intérieur est accusé de viol, Muriel Robin a fait part de sa colère. Alors qu’elle était invitée sur BFMTV ce mercredi 29 juillet pour rendre hommage à Jacqueline Sauvage, la comédienne a poussé un coup de gueule estimant que la Justice est bien trop longue en ce qui concerne les victimes de violences conjugales : "La clef c'est la confiance. C'est là que ça devient compliqué. Comment avoir confiance dans un pays où notre ministre de la Justice, Maître Dupond-Moretti dit ne pas connaître les chiffres des violences et s'étonne du nombre de viols en France. Et comment avoir confiance en la police qui peut mettre quelqu'un de suspecté de viol comme premier flic de France (Gérald Darmanin, ndlr)? C'est très compliqué, c'est de l'humiliation, c'est presque un retour en arrière. Je ne comprends pas les signaux envoyés par notre Président".

"C’est de l’humiliation"

Régulièrement attaqué, Gérald Darmanin peut au moins compter sur le soutien de Nicolas Sarkozy. Le 27 juillet dernier, l’ancien président de la République a pris la défense du ministre au JT de 20 heures, qui est accusé de viol par une femme et dont l’affaire a été relancée : "Gérald est un ami, j'ai pu compter sur sa fidélité et sur sa solidité. Je suis quelqu'un de fidèle. Il peut compter sur la mienne. Quant au reste, la lutte pour le droit des femmes et le respect des femmes, il n'y a pas de plaisanterie, c'est un grand sujet. (...) Mais sans la présomption d'innocence, il n'y a pas de démocratie". De son côté, Jean Castex avait expliqué son choix, assumant "totalement" sa décision : "J’assume totalement cette désignation. Gérald Darmanin a droit comme tout le monde à la présomption d'innocence".

Par Alexia Felix