Guy Bedos : Jean-Paul Rouland savait "qu’il n’allait pas bien" (exclu vidéo)

Guy Bedos a tiré sa révérence le 28 mai dernier. C’est entouré des siens que le comédien est mort à l’âge de 85 ans. Les hommages du monde du spectacle et des médias n’ont cessé de pleuvoir depuis. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, Jean-Paul Rouland a, à son tour, eu de touchantes pensées à l’égard de son ancien acolyte. "Nous faisions ensemble ‘Les aventures de Bidibi et Banban’. C’était du théâtre pour enfants. On faisait tous les jeudis une émission enregistrée", se remémore l’écrivain. A l’époque, Guy Bedos interprétera le rôle de Bidibi. Jean-Paul Roland avait-il des nouvelles de son ancien acolyte ? Était-il au courant de son état de santé ? "Je savais qu’il n’allait pas bien", répond l’écrivain. "On s’est rencontré de temps en temps mais après ça il a fait sa belle carrière, j’ai fait la mienne. On avait toujours gardé ce souvenir de nos débuts (…) on avait gardé un souvenir formidable de cette époque-là", continue l’homme à la célèbre moustache.

Guy Bedos mort "des suites d’une longue maladie"

Au lendemain du décès de Guy Bedos, c’est Jack Lang qui révélait sur Europe 1 les causes de la mort de l’artiste. L’ancien ministre de la Culture indiquait que l’humoriste était décédé "des suites d’une longue maladie". Le père de Nicolas Bedos souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années. "Il a terminé sa vie l'esprit ailleurs, il était triste, il mangeait peu. C'est ce que dit Victoria (dans une interview accordée à Paris Match, ndlr), il a presque fait une grève de la faim. Cette pandémie, qui est arrivée à un moment terrible, l'a empêché de voir sa famille pendant les deux mois où il fallait vraiment qu'il les voit beaucoup. Le grand chagrin que m'a raconté Nicolas et sa sœur, c'est que les deux derniers mois de sa vie, où ils auraient voulu le voir tous les jours, ils ne l'ont pas vu", indiquait de son côté Michel Drucker dans "L’Heure des Pros" sur Cnews le 5 juin.

