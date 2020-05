Guy Bedos : les causes de sa mort révélées

C'est son fils Nicolas qui a annoncé le décès de Guy Bedos ce jeudi sur son compte Instagram. Il a posté une photo de son père avec un émouvant message. Étrange coïncidence puisque quelques jours avant, c'est son meilleur ami et acolyte de toujours qui est parti, Jean-Loup Dabadie. Depuis, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le monde de la culture est attristé, mais celui de la politique également, puisque Guy Bedos a toujours été un acteur engagé. Muriel Robin, proche de l'acteur qu'elle considérait comme son grand-frère, lui a rendu un bel hommage sur BFMTV "Moi c’est la personne la plus tendre que j’ai rencontrée dans ma vie. Le regard qu’il avait sur moi c’est un regard que je ne reverrai plus jamais de personne, c’est pas possible un regard comme celui-là. C’était comme s’il était content que je sois en vie, comme si… Jamais personne ne me regardera comme ça. (…) Et puis moi je devais avoir quelque chose qui lui a plu parce qu’il m’a adoubée. (…)".

"une âme belle et généreuse"

Jack Lang s'est lui aussi exprimé au micro d'Europe 1 sur son décès. En plus de le qualifier d'"âme belle et généreuse" et d'"inventeur d'un humour qui lui était propre", il a donné les causes de sa mort. Selon lui, il serait mort "des suites d'une longue maladie". Il s'était confié sur la maladie d'Alzheimer dont il souffrait en 2013 dans Le Monde : "Alzheimer, ça a trois avantages : on n'a pas de mauvais souvenirs, on ne voit que des nouvelles têtes et… on n'a pas de mauvais souvenirs !"

En 1995, il s'était confié à Télérama sur son état de santé : "Pour tout dire, j'ai un peu peur de la dernière partie de l'histoire. J'espère qu'un médecin ami me prescrira, si je le lui demande gentiment, une dose de cyanure ! Pour choisir ma sortie, pour éviter des longueurs, ne pas jouer le sketch de trop, ne pas faire le rappel de trop".

Par J.F.