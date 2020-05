Guy Bedos mort : Muriel Robin lui rend un magnifique hommage

Le monde de la culture est en deuil. Guy Bedos vient de décéder à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie. Très apprécié, il avait beaucoup d'amis dans le milieu de la culture, et ces derniers lui rendent hommage aujourd'hui.

C'est le cas notamment de Jean-Paul Belmondo, son "frère", qui s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. "Après les disparitions successives de Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadie, la mort de Guy me brise le cœur une fois de plus. Plus qu'un ami, je perds un frère. J'ai une pensée émue pour ses enfants et pour sa compagne Joëlle".

Autre grande amie de l'humoriste, Muriel Robin. Dans une interview accordée à Quotidien, elle est apparue bouleversée. À la question "Comment allez-vous ?", la célèbre humoriste a répondu : "Bah doucement. S’il y avait un petit peu moins de décès dans la semaine de gens rares et un peu irremplaçables, ça irait un peu mieux. Mais sinon ça va".

Muriel Robin s'est ensuite confiée avec beaucoup de pudeur sur ses derniers instants passés aux côtés de Guy Bedos ce mardi. "Je l’ai vu mardi, j’ai pu l’embrasser, on s’est parlé et voilà, et puis on en restera là pour cette question".

une relation fusionnelle

L'amitié entre les deux humoristes remonte à plusieurs années maintenant. Après s'être rencontrés sur un plateau de télé, ils ne s'étaient jamais quittés. "On s'est bien plu... C'est l'homme ou la personne même la plus tendre que j'ai rencontrée dans ma vie. Le regard qu'il avait sur moi, c'était un regard que je ne reverrai plus jamais de personne. Ce n'est pas possible un regard comme celui-là. C'est comme s'il était content que je sois en vie... Jamais personne ne me regardera comme ça."

La comédienne tient également à rendre hommage à l'artiste qu'était Guy Bedos. "Il a inventé quelque chose. Il était le premier à faire un Zénith. La puissance, l’intelligence, l’élégance. Un grand artiste et un grand mec".

Par J.F.