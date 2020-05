Guy Bedos mort : Nicolas, Victoria, Leslie… Qui sont ses cinq enfants ?

Guy Bedos est mort à l’âge de 85 ans. Son fils Nicolas en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux ce jeudi 28 mai. L’humoriste laisse derrière lui quatre de ses cinq enfants et sa femme Joëlle Bercot. Marié à trois reprises, le comédien avait eu des enfants avec ses trois épouses. Avec sa première femme, Karen Blanguernon, romancière et actrice, Guy Bedos accueillie Leslie en 1957. Celle-ci devient journaliste, tenant notamment des chroniques sur France Inter puis France Info. Elle a également écrit des ouvrages pour les enfants. Le 19 février 1965, Guy Bedos épouse Sophie Daumier. Le couple de comédiens sera célèbre pour de nombreux sketchs come La Drague ou Toutes des salopes. Ensemble, ils ont une fille Mélanie, née en 1977. Guy Bedos adopte également le fils de la comédienne, Philippe né en 1954. L’homme souffrait malheureusement de la même maladie que sa mère, la maladie de Huntington (une maladie provoquant la dégénérescence irréversible du cerveau ndlr). Il y succombe le 11 décembre 2010.

Nicolas Bedos et Victoria Bedos sur les pas de leur père

Avec sa troisième épouse, Joëlle Bercot, Guy Bedos a deux enfants Nicolas né en 1979 et Victoria née en 1983. Ces deux derniers enfants choisissent de suivre les pas de leur père. Nicolas devient dramaturge, comédien, scénariste, réalisateur et humoriste. En 2019, il a triomphé au cinéma avec son deuxième film comme cinéaste "La Belle Époque". Victoria Bedos quant à elle est devenue écrivaine, scénariste et chanteuse. Elle rencontre le succès critique et populaire en cosignant le scénario de "La Famille Bélier", le film d’Éric Lartigau sorti en 2014. "Il était beau. il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au paradis", a écrit Nicolas Bedos sur ses réseaux sociaux. "Au revoir mon père adoré", a posté Victoria Bedos sur Instagram.

Par Ambre L