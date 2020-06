Guy Bedos mort : son fils Nicolas annonce le lieu et la date de ses obsèques

Un dernier hommage sera rendu à Guy Bedos ce jeudi 4 juin. Sur Twitter, son fils Nicolas Bedos a annoncé l'organisation d'une cérémonie à 14h30 à l'église Saint-Germain-des-prés. "Il n'était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises", a écrit le réalisateur sur cette cérémonie qui se tiendra dans un "quartier qu’il arpenta avec joie". Depuis la disparition de Guy Bedos ce jeudi 28 mai à l'âge de 85 ans, annoncée par Nicolas Bedos, les hommages sont très nombreux. Sur France Inter ce 31 mai, Nicolas Bedos a dévoilé une bouleversante lettre d’adieu. Dans ce courrier où il raconte les derniers instants de son père atteint de la maladie d'Alzheimer, l'acteur a ensuite évoqué l’organisation des obsèques.

Guy Bedos va s'envoler en Corse

"On va t’emmener où tu voulais, c’est toi qui dictes le programme, c’est toi qui conduis sans permis. D’abord à l’église Saint Germain, tu n’étais pas très pote avec les religions, mais les églises, ça t’emballait", écrit Nicolas Bedos. "Il y aura des athées, plein d’arabes et plein de juifs. Ça aurait consterné ta mère, tu aurais bien aimé que ta mère soit fâchée", a-t-il poursuivi avant d'aborder l'enterrement en Corse de Guy Bedos : "Puis on t’envole en Corse, dans ce village qui te rendait un peu ta Méditerranée d’Alger". L'humoriste et comédien avait exprimé son souhait de reposer dans le cimetière de Lumio, en Balagne (Haute-Corse). Né à Alger, Guy Bedos nommait affectueusement ce village comme son "Algérie de rechange".

Par Marie Merlet