Guy Bedos mort : Sophie Daumier, Joëlle Bercot, qui étaient les femmes de sa vie ?

Guy Bedos est mort à l’âge de 85 ans. C’est son fils Nicolas qui en a fait l’annonce sur Twitter. "Il était beau. il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t’avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie vu que vous êtes tous au paradis", a écrit le réalisateur sur les réseaux sociaux. Le comédien laisse derrière lui cinq enfants nés de trois mères différentes. L’artiste avait été en effet marié trois fois. Il épouse en premières noces la romancière et actrice Karen Blanguernon. Ensemble, le couple aura Leslie née en 1957. Rapidement, Guy Bedos tombe amoureux de Sophie Daumier, également comédienne. Ils se marient le 19 février 1965. Pendant 14 ans, les amoureux travailleront ensemble et proposeront certains des plus célèbres sketchs de l’humoriste comme La Drague, Vacances à Marrakech ou encore Toutes des salopes. Le couple aura une fille, Mélanie née en 1977.

Le comédien a eu cinq enfants

Guy Bedos adoptera le fils de Sophie Daumier, Philippe né en 1954. L’homme est mort le 11 décembre 2010, succombant à la maladie de Huntington (une maladie provoquant la dégénérescence irréversible du cerveau ndlr) dont souffrait également l’actrice. Guy Bedos et Sophie Daumier se séparent en 1977. L’année suivante, le comédien à la franchise redoutable épouse Joëlle Bercot. Le couple a deux enfants, Nicolas, né en 1979 et Victoria née en 1983. Dans un entretien au journal Libération par en décembre 2011, Guy Bedos révélait avoir eu pour fiancée Françoise Dorléac, l’actrice et sœur de Catherine Deneuve, morte dans un accident de la route le 26 juin 1967. "J’avais une fiancée, Françoise Dorléac. Depuis sa mort, je ne peux plus passer devant le Louvre sans la voir", a-t-il déclaré.

Par Ambre L