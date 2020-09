Guy Bedos : Nicolas Bedos revient sur les derniers mois de son père

Le 28 mai dernier, Nicolas Bedos annoncait avec émotion la mort de son père Guy Bedos, qui luttait contre la maladie d’Alzheimer à l’âge de 85 ans. Dans une lettre déchirante, Nicolas Bedos rendait hommage au célèbre comédien : "Paris, le 31 mai 2020. Papa, une dernière nuit près de toi. Des bougies, un peu de whisky, ta main si fine et féminine qui sert la mienne jusqu’au petit jour, le dernier jour, ton regard enfantin qui désarme un peu plus le gamin que je redeviens. Au bout de tes jambes qui ne marchent plus, tes chats sereins comme des gardiens. Sur la table de nuit, un fond de verre de coca, ultime lien entre ce monde et toi. Quelques gorgées de force qui te permettent du fin fond de ta faiblesse de nous lancer des gestes d’une élégance et d’une tendresse insolente". Et plusieurs mois après cette disparition, Nicolas Bedos a fait de touchantes confidences au micro d’Europe 1 ce samedi 19 septembre.

"Papa était un peu ailleurs"

Nicolas Bedos est notamment revenu sur les derniers mois de vie de son père : "Je suis extrêmement troublé que mon père ait disparu l'année qui est à mon sens la pire pour la liberté d'expression. Il n'y a pas une semaine où elle n'est pas mise à mal. Je suis presque soulagé que les derniers mois et les derniers temps, papa était un peu ailleurs. Tant mieux". Face à Michel Denisot, Nicolas Bedos a tenu à préciser que son père n’avait pas perdu ses souvenirs sur tous les sujets : "Pas sur les choses de l'intime, pas sur sa fille, sur sa femme, mais il avait pris beaucoup de champ sur l'actualité. S'il avait été totalement lucide, ça lui aurait paru encore plus étranger. J'ai l'impression d'avoir 175 ans tellement je suis consterné par ce que j'observe".

Par Alexia Felix