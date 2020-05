Guy Bedos : Pierre- Jean Chalençon, son voisin, évoque leur relation (exclu vidéo)

Nicolas Bedos en a fait l’annonce jeudi sur ses réseaux sociaux. Son père, Guy Bedos est mort l’âge de 85 ans. Depuis l’annonce de son décès, les hommages pleuvent. De Jack Lang à Jean Dujardin en passant par Muriel Robin, le monde de la culture a une pensée émue pour l’humoriste pied-noir. Pierre-Jean Chalençon a réagi en direct sur Non Stop People jeudi soir. Le collectionneur, spécialiste de Napoléon Bonaparte connaissait d’une drôle de manière Guy Bedos. "C’était un rapport assez étonnant car j’étais ami avec sa mère. Guy Bedos était mon voisin car j’ai habité pendant 20 ans à côté de chez lui rue Perronet à Neuilly", raconte l’acolyte de Sophie Davant. "On se rencontrait quand on sortait nos chiens", précise Pierre-Jean Chalençon. "C’était un type génial, très ouvert, très simple, très humble, assez renfermé", continue l’acheteur d’"Affaire conclue" qui souligne que Guy Bedos "ne se la ramenait pas du tout". "Je n’étais pas un ami intime mais je le voyais un soir sur deux", ajoute encore le propriétaire du palais Vivienne.

L’acheteur lui rend hommage

"Sa mort m’a beaucoup touché. On a appris la mort de Jean-Loup Dabadie il y a deux jours et mon père est mort du Covid et mon père connaissait bien Guy Bedos aussi puisqu’on se voyait régulièrement rue Perronet", continue Pierre-Jean Chalençon. "Ça m’a fait beaucoup de peine car c’était l’un des derniers géants du cinéma français, du comique. C’est beaucoup d’émotions", ajoute-t-il en lui rendant hommage. Évoquant les discussions que les deux hommes pouvaient avoir, Pierre-Jean Chalençon a fait une révélation. "Il était très engagé à gauche et moi non. Donc on se marrait beaucoup. (…) Un jour il m’avait dit ‘c’est dommage parce qu’on aurait pu faire un duo’ ", dévoile-t-il. "Je le remercie car grâce à lui j’ai appris beaucoup de choses", conclut-il.

Par Ambre L