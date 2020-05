Guy Bedos : Pierre Ménes lui rend un touchant hommage (exclu vidéo)

Guy Bedos est mort « des suites d’une longue maladie » (comme l’a confié Jack Lang sur Europe 1) jeudi 28 mai. L’acteur était âge de 85 ans. Depuis l’annonce de son décès, les hommages pleuvent. Le monde de la culture et les médias ont une pensée émue pour l’homme aux cinquante ans de carrière, à l’humour corrosif et aux engagements forts. En direct sur Non Stop People jeudi soir, Pierre Ménes a réagi. Si le journaliste politique et l’humoriste se connaissaient, le chroniqueur de Canal+ garde une pensée émue de sa rencontre avec l’artiste. « Je l’avais rencontré quatre fois dans ma vie. On avait le même restaurant préféré à La Baule. On avait bien accroché tous les deux. (…) On s’était retrouvé à Marseille pour un festival du livres on avait tout de suite retrouvé la connexion », raconte Pierre Ménès.

Les deux hommes se connaissaient depuis peu

« Je connaissais ses sketchs, je suis de la génération « Un éléphant ça trompe énormément » (…) Moi j’adore cet humour un peu noir, un peu subversif », continue le journaliste. « C’est quelqu’un pour qui j’avais beaucoup d’affection », ajoute-t-il soulignant que « c’est une dure semaine » qui se termine avec les morts de Jean-Loup Dabadie et du député Claude Goasguen. Interrogé sur le souvenir qu’il garde de Guy Bedos, Pierre Ménès répond « son œil ». « Il avait l’œil qui pétillait parce qu’Il était déjà usé physiquement quand je l’ai rencontré mais vif et le verbe bien placé », explique-t-il. « J’avais beaucoup de plaisir à rester avec lui », ajoute-t-il encore. « Il était très incisif en terme de politique, tout le monde connaissait ses idées qui ne sont pas les miennes mais avec l’humour, on peut rire de choses dont on n’est pas d’accord », continue Pierre Ménès. « C’était un grand monsieur de l’humour, un humour qu’il ne partageait pas avec les autres », conclut le journaliste, touché par son départ.

Par Ambre L