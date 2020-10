Inès Reg : son mari Kevin Debonne fait de tendres confidences sur leur rencontre

Qui n’a pas vu "C’est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?" Un sketch publié sur Instagram et vu par plus de 3 millions d’internautes. Rapidement, le succès est au rendez-vous pour Inès Reg qui connaît depuis une ascension fulgurante. Mais la jeune femme n’est pas arrivée là par hasard. Elle s’est produite pendant 7 ans dans le Jamel Comedy Club puis a cartonné au Marrakech du Rire. Si Inès Reg continue de partager des vidéos hilarantes sur son compte Instagram, elle se produit jusqu’en novembre Casino de Paris. Elle a également fait partie de la troupe des Enfoirés 2020 et multiplie les projets. Tout lui réussit. Côté cœur, elle est mariée à Kevin Debonne depuis plusieurs années. Ce dernier s’est confié à "50 Minutes Inside" samedi 3 octobre sur leur rencontre. Retour sur de tendres confidences.

"Elle c’est la femme de ma vie"

Tout débute en 2012 pour Inès Reg, encore étudiante en droit, lorsque sa sœur lui annonce à Noël qu’elle a deux mois pour écrire un spectacle car elle a réservé le Théâtre du Gymnase pour le mois de février. Et c’est à ce moment qu’elle rencontre le désormais célèbre Kevin. "Je suis venu à ta première" déclare son mari. Puis il ajoute en direction de sa femme : "La première fois que je t’ai vue, je me suis dit ‘Elle c’est la femme de ma vie’. Je ne savais pas s’il allait y avoir quelque chose ou pas… Je me suis dit ‘En tout cas c’était elle’. Alors qu’on ne se connaissait pas". Depuis le couple est marié et file le parfait amour depuis des années. Ils multiplient les projets et viennent d'ailleurs de terminer le tournage de leur premier film.

Par Valentine V.