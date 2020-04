Jamel Debbouze : le Marrakech du rire 2020 annulé à cause du coronavirus

Cette année 2020 devait être une année particulière pour le Marrakech du rire. Le festival d’humour créé par Jamel Debbouze fêtait ses 10 ans. Mais l’anniversaire n’aura pas lieu pour cause de pandémie de coronavirus. "On se faisait un immense plaisir de fêter avec vous la 10e édition du Marrakech du rire. Nous voulions en faire un moment extraordinaire. Vous le savez, ce festival me tient particulièrement à coeur, j'y mets depuis des années beaucoup d'énergie et de passion. Malheureusement, face à un trop grand nombre d'incertitudes liées à ce CONNARD-VIRUS et une impossibilité de préparer ce festival dans de bonnes conditions, c'est avec grand regret que nous sommes obligés d’annuler cette édition de juin 2020", écrit le comédien sur Instagram. Le Marrakech du rire était initialement prévu du 9 au 14 juin 2020.

Le festival devait fêter ses 10 ans

L’humoriste ne se laisse pas abattre pour autant. En plus d’avoir une "pensée particulière pour les équipes du Marrakech du rire, pour tous les techniciens, les artistes, les partenaires et le public", Jamel Debbouze écrit : "Croyez-moi, nous nous retrouverons en juin 2021 et nous fêterons ENSEMBLE comme il se doit les 10 ans du Marrakech du rire sur M6 et la fête sera encore plus belle. Prenez soin de vous et de vous proches". Le comédien peut compter sur le soutien de ses amis et des célébrités dont Florence Foresti, Mokobe, Caroline Vigneaux, Mouloud Achour ou encore Sabrina Ouazani. Tous ont commenté sa publication. Les annulations et reports d’évènements culturels tombent en cascade. Dernière annulation en date : celle du festival d’Avignon, plus grand festival de théâtre au monde qui devait se tenir mi-juillet 2020.

Par Ambre L