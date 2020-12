Jean-Marie Bigard attaqué par Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, il réplique

Les récents propos de Jean-Marie Bigard dans les médias n’ont pas été du goût de certains acteurs français. Invité sur le plateau de TPMP il y a quelques jours, Gérard Jugnot s’était emporté contre l’humoriste face à Cyril Hanouna : "Ça parle par soi-même. Je veux dire, il est fou quoi. Non faut arrêter les bêtises quoi. Je trouve que les comiques ils ont le droit de dire mais ils ont pas le droit de faire de la politique, c'est un métier, c'est difficile". Et ce samedi 5 décembre, c’est Thierry Lhermitte qui s’est attaqué à Jean-Marie Bigard. Au micro d’Ophélie Meunier sur RTL, l’acteur a poussé un coup de gueule : "À Jean-Marie Bigard, qui est un grand humoriste. Mais alors, je l’ai entendu dire quelque chose qui m’a tellement choqué qu’il faut que je lui dise. Jean-Marie, l’autre jour, tu as dit ‘Quand est-ce-que l’armée va rentrer à l’Élysée, arrêter l’autre et le juger dans l’après-midi ?’. Ça déjà, je pense que c’est un délit".

Une réaction pleine d’humour

Thierry Lhermitte a poursuivi : "C’est un appel à la sédition. Mais est-ce que tu crois vraiment que c’est une bonne idée d’avoir un régime militaire ? Moi je n’ai pas du tout envie d’avoir Pinochet ou les colonels grecs en France, et d’avoir une justice d’exception qui juge les gens dans l’après-midi. Donc Jean-Marie, tu es un grand humoriste mais là, ce n’est pas drôle du tout ! ". Face à toute cette attention, Jean-Marie Bigard a tenu à répondre aux critiques des deux comédiens à sa manière. Sur son compte Twitter il y a quelques heures, le mari de Lola Marois a lâché : "Hier Jugnot me compare à Hitler, ce soir Lhermitte veut que je ferme ma gueule. Bon les gars je vais vous donner un scoop : visiblement je ne serai pas au casting des Bronzés 4". Pour étayer ses propos, Jean-Marie Bigard a partagé une vidéo de montage des interventions des deux acteurs français. Une réaction pleine d’humour alors que jean-Marie Bigard avait habitué les internautes à des coups de gueule.

Hier Jugnot me compare à Hitler, ce soir Lhermitte veut que je ferme ma gueule.

Bon les gars je vais vous donner un scoop: visiblement je ne serai pas au casting des Bronzés 4 pic.twitter.com/ICOwmixzg6 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) December 5, 2020

Par Alexia Felix