Jean-Marie Bigard candidat aux présidentielles ? Il confirme de nouveau

Depuis plusieurs mois, Jean-Marie Bigard ne cesse de laisser planer le doute sur une possible candidature à la prochaine élection présidentielle en 2022. Lors d’un passage dans Les Grandes Gueules, l’humoriste s’était confié à ce sujet : "C’est génial, je laisse la cocotte-minute chauffer à feu doux. Je m’aperçois qu’il y a tellement de guignols, je te parle de ceux qui parlent de moi ou ceux qui auraient tout d’un coup peur d’un électron libre comme moi, en fait ils se démasquent tout seul. Et plus ça vient, plus je me dis il y a tellement une belle bande de tocards en face de moi que je crois que je peux avancer encore un petit peu dans la mêlée". Et ce dimanche 6 septembre, Jean-Marie Bigard a de nouveau confirmé ses ambitions politiques lors de son passage dans l’émission Sept à Huit sur TF1.

"Ce n’est pas une blague"

Dans un premier temps, l’humoriste a imaginé son projet : "Et si on nettoyait la ruche complètement, si on virait toutes les abeilles, le roi et la reine, et qu'on fasse un truc nouveau. Si on décidait qu'à partir d'aujourd'hui, le monde, celui-là, est mort mais nous on en a un autre à proposer. Ce n'est pas une blague, ça fait peur, c'est assez rigolo, j'emploie ce terme mais c'est pas rigolo, c'est sérieux, mais les adversaires, les gens qui pourraient me barrer la route me semblent si peu intéressants, si peu crédibles, je me dis je vais jouer à ça; je ne sais pas jouer à ça mais j'ai envie d'essayer". En ce qui concerne les signatures de maires, obligatoires pour valider sa candidature, Jean-Marie Bigard a affirmé en avoir "très rapidement eu plusieurs dizaines, peut-être plus que 100, j'ai pas suivi depuis, j'attends qu'on me donne les informations au fur et à mesure". Jean-Marie Bigard semble donc prêt à aller au bout de sa démarche : "Ça m'amuse énormément, dans mes rêves les plus fous je me vois dans la bagnole avec les fanions, c'est le kiffe absolu en essayant de faire du mieux que je peux".

Par Alexia Felix