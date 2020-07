Jean-Marie Bigard : Elie Semoun s’explique après ses critiques sur ses ambitions politiques

Elie Semoun et Jean-Marie Bigard sont en guerre ouverte depuis quelques jours. Alors que l’époux de Lola Marois a confirmé être intéressé par les élections présidentielles de 2022, Elie Semoun a rapidement fait savoir sur Europe 1 le 25 juin dernier que cette décision était une "connerie. Il faut qu’on reste à notre place, on est des bouffons, on peut se moquer des politiques". De quoi provoquer la colère de Jean-Marie Bigard qui a répliqué dans une vidéo sur Facebook : "Nous sommes des bouffons alors je te rappellerais mon p’tit Elie que le bouffon au départ et de tout temps est quand même le mec qui au milieu de la cour devant le roi sort des choses que personne ne peut sortir. C’est donc en premier un mec extrêmement courageux le bouffon. Fais gaffe quand tu dis ‘bouffon’ parce que le bouffon est un mec très courageux. Le bouffon qui n’est pas courageux est un lécheur de trou du c** (…) il reste planqué, il est un peu d’accord avec tout le monde mais il ne prend pas de risque. Moi je suis un vrai bouffon qui a des c******".

Elie Semoun inquiet pour Jean-Marie Bigard

Face à la réaction de Jean-Marie Bigard, Elie Semoun a tenu à se justifier auprès de nos confrères de Télé Loisirs ce mardi 30 juin. Et s’il ne regrette pas sa critique, Elie Semoun a avoué son inquiétude pour Jean-Marie Bigard : "J'espère qu'il ne lui arrivera rien déjà car je l'aime beaucoup. Je pense qu'un artiste n'a rien à faire dans le monde de la politique. S'il est dans ce milieu-là, il ne devient plus un artiste mais un homme politique et c'est dommage. J'espère que son action, avec toute sa fougue et sa passion, ne va pas lui porter préjudice, et qu'il ne va pas y laisser des plumes. Je m'inquiète pour lui, c'est surtout ça. Sincèrement, je l'aime beaucoup et je tiens à le dire. J'ai plutôt envie de lui conseiller de prendre soin de lui et de ne pas oublier qu'il est un artiste". Reste à voir comment va réagir Jean-Marie Bigard à cette déclaration.

Par Alexia Felix