Jean-Marie Bigard prépare un nouveau spectacle, son annonce inattendue

Jean-Marie Bigard fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. En plus de pousser régulièrement des coups de gueule contre le gouvernement, l’humoriste a révélé au micro des Grandes Gueules il y a quelques jours être dans une situation financière très compliquée : "Je suis comme tout le monde, je demande une autorisation de découvert à ma banque. Là j'ai 3 mois de loyer de retard. Je ne vais pas pleurer, hein. Je suis encore dans ma position milliardaire ! Si tu me demandes 500 euros, je vais aller les chercher au distributeur. Je ne vais pas me plaindre de mon sort. Mais si tu me demandes, si je suis financièrement ruiné, bah je le suis. C'est dur parce que les gens comme Gérard Jugnot, qui me critiquent, ou d'autres, ils continuent de tourner des films. Ils pètent dans la soie, mais moi, si je ne vais pas avec mes 100 kilos de bidoche sur la scène et que le préfet n'accepte pas que je joue devant 2 000 personnes, bah il m'affame".

"J’ai l’intention de le faire"

Invité dans l’émission L’Info du Vrai sur Canal + ce mercredi 9 décembre, Jean-Marie Bigard a fait une annonce pour le moins inattendue. Face à l’agitation politique concernant la gestion de la pandémie du coronavirus en France, l’humoriste a décidé de s’en inspirer pour un tout nouveau show : "J’avais l’intention de ne plus jamais écrire un onzième ou un douzième spectacle et ben j’ai l’intention de le faire. Je l’annonce officiellement ce soir". Un nouveau spectacle qui devait s’appeler "Foutu pour foutu". En plus de cette annonce, Jean-Marie Bigard a de nouveau tacle le gouvernement au cours de cet entretien : "Le rire est un peu plus jaune cette année. On est obligés de rigoler des clowns qui disent tout et son contraire (…) ils ont battu des records ! Droit dans les yeux, ils nous disent : ‘Je crois qu’on a pas mal gérer la crise’".

Par Alexia Felix