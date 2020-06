Jean-Marie Bigard : Sa nouvelle pique à Muriel Robin

Depuis plusieurs mois, Jean-Marie Bigard et Muriel Robin se livrent une véritable bataille sur la Toile. C’est une blague du mari de Lola Maroix sur le viol sur le plateau de TPMP en février 2019 qui avait lancé les hostilités. Rapidement, Muriel Robin avait demandé à ce que Jean-Marie Bigard soit condamné. Et en février dernier, l’humoriste s’en est pris une nouvelle fois violemment à la comédienne dans Valeurs Actuelles : "Elle est tellement pitoyable. Nous étions pourtant amis. Dans cette ère nauséabonde de dénonciation, elle fait figure de collabo. C'est comme si elle était copine avec un SS et qu'elle lui affirmait : Non, je ne l'ai jamais connu", avait confié Jean-Marie Bigard en faisant référence à sa blague et à la réaction de Muriel Robin. Et ce mardi 16 juin, le mari de Lola Marois a relancé les hostilités.

"J’ai une petite blague"

Sur son compte Twitter, Jean-Marie Bigard a dévoilé une vidéo. Sur les images, l’humoriste fait une blague et n’a pas pu s’empêcher d’évoquer Muriel Robin : "J’ai une petite blague. C’est tellement drôle que je l’ai racontée devant Muriel Robin qui faisait une gueule incroyable et à la fin elle a quand même rigolé, c'est pour te dire qu’elle vaut le coup". Une nouvelle pique qui risque de ne pas être du goût de Muriel Robin. Cette dernière avait déjà répondu aux nombreuses attaques de l’humoriste lors de son passage dans C à Vous en septembre dernier : "Quand on ne dîne pas, ni ne déjeune, ni ne petit-déjeune pendant 30 ans, le mot ami je le trouve un peu déplacé. D’abord, je ne veux pas de ce qu’il dit, je n’en ai pas envie. Je suis peut-être une grosse… comme il dit, et bien il a le droit de le penser. Ma foi, on ne peut pas plaire à tout le monde".

tiens une petite blague pour l'apéro pic.twitter.com/7j9zK8llEj — BIGARD streaming le 20 juin (@JM_Bigard) June 16, 2020

Par Alexia Felix