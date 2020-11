Jean-Marie Bigard : Son violent coup de gueule contre le gouvernement

Les internautes ont eu droit à un nouveau coup de gueule de la part de Jean-Marie Bigard. L’humoriste français était invité dans l’émission "Dans le rétro" sur France Bleu. Et rapidement, il a tout simplement perdu son calme face à la journaliste Déborah Grunwald en évoquant le gouvernement et les mesures prises contre le coronavirus: "Quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent ‘il ne faut pas porter de masque, c’est dangereux", et que 3 semaines après ils nous disent "il faut porter un masque c’est obligatoire" qu’est-ce qu’on peut penser ? Est-ce qu’il y a quelque chose de complotiste là-dedans ? Ils obéissent à des contraintes. C’est pas paumé, parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, paumés… (…) J’en ai rien à branler qu’il y en ait 2 sur 100 millions mais c’est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que, toi tu dis "c’est pas rien. C’est pas 3 personnes". C’est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire trois semaines après, qu’est-ce que tu peux penser ? Eh bien tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon".

"On nous manipule"

Très remonté, Jean-Marie Bigard poursuit : "Je suis enragé. On nous prend pour des cons. On nous manipule. On organise une dictature chez nous. Comment veux-tu que je ne sois pas en colère ? On nous prend pour des cons. On nous manipule. On fait crever nos commerces. On détruit l’industrie mondiale. À qui profite le crime ?". Sur Twitter, Jean-Marie Bigard a tenu à partager sa colère en publiant la vidéo de son coup de gueule : "Puisque des petits malins s’amusent de cette vidéo, autant que je la poste moi-même. Que veux-tu que je te dise, faut pas trop me chauffer sur les menteurs qui nous gouvernent", a-t-il écrit en légende. Sur la Toile, les internautes se montrent partagés concernant le coup de colère de l’humoriste. Si certains partagent son avis, d’autres estiment que Jean-Marie Bigard va trop loin.

Puisque des petits malins s’amusent de cette vidéo

Autant que je la poste moi même



Que veux tu que je te dise... faut pas trop me chauffer sur les menteurs qui nous gouvernent pic.twitter.com/tKM7IdFcoG — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) November 30, 2020

Par Alexia Felix