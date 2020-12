Jean-Marie Bigard taclé par Thierry Lhermitte, il lui répond une nouvelle fois

Jean-Marie Bigard s’est fait plusieurs ennemis il y a quelques semaines après des propos polémiques. Le 5 décembre dernier au micro d’Ophélie Meunier sur RTL, Thierry Lhermitte n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule contre l'humoriste : "À Jean-Marie Bigard, qui est un grand humoriste. Mais alors, je l’ai entendu dire quelque chose qui m’a tellement choqué qu’il faut que je lui dise. Jean-Marie, l’autre jour, tu as dit ‘Quand est-ce-que l’armée va rentrer à l’Élysée, arrêter l’autre et le juger dans l’après-midi ?’. Ça déjà, je pense que c’est un délit. C’est un appel à la sédition. Mais est-ce que tu crois vraiment que c’est une bonne idée d’avoir un régime militaire ? Moi je n’ai pas du tout envie d’avoir Pinochet ou les colonels grecs en France, et d’avoir une justice d’exception qui juge les gens dans l’après-midi. Donc Jean-Marie, tu es un grand humoriste mais là, ce n’est pas drôle du tout !".

"Réponse à Thierry Lhermitte"

Si Jean-Marie Bigard a déjà répondu à Thierry Lhermitte avec humour, l’humoriste a récidivé dans une vidéo dévoilée ce mardi 22 décembre : "Réponse à Thierry Lhermitte du "complotiiiiiiiste" Bigard". Et si Jean-Marie Bigard a avoué que son idée d’envahir l’Elysée "était un petit peu fort", l’humoriste ne capitule pas et a évoqué la mise en place du processus de vaccination dans l’Hexagone : "Sauf que ceux qui ne se feront pas vacciner ‘seront des citoyens de seconde zone’. Ça ne te rappelle pas quelque chose Thierry ? (…) Si tu pouvais être un peu moins sévère avec mes positions, je te compterais pas parmi les ‘complotantes’". Reste à voir si Thierry Lhermitte va répondre à jean-Marie Bigard.

(j'ai quand même l'honneur d'avoir rendu le mot complotiiiiiiiiste "rigolo et symaptique" depuis mon coup de gueule) pic.twitter.com/Cp6P4HHFP8 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) December 22, 2020

Par Alexia Felix