Jean-Marie Bigard trop généreux ? Son frère se confie sur la gestion de sa fortune

Depuis le lancement de sa carrière, Jean-Marie Bigard est connu pour ses blagues lui valant de nombreuses polémiques et sa tendance à dire tout haut ce qu’il pense. Mais une facette de la personnalité de Jean-Marie Bigard est plus secrète, c’est sa générosité. En février dernier, le mari de Lola Marois avait révélé avoir donné 50 000 euros à un agriculteur dans le besoin, tandis que quelque mois plus tôt il déboursait 300 000 euros pour soigner le cancer du neveu de sa concierge. Et selon le frère de Jean-Marie Bigard, cette générosité serait telle que l’humoriste aurait du mal à ne pas donner tout son argent pour aider les gens dans le besoin.

"C’est presque une drogue"

Lors d’un entretien avec le Parisien ce dimanche 14 juin, Jean-Pierre, le frère de Jean-Marie Bigard, a révélé qu’il avait eu de nombreuses disputes avec l’époux de Lola Marois au sujet de sa gestion de sa fortune : "Chez lui, c’est presque une drogue de rendre service. Quand je tenais les comptes, on s’engueulait souvent à ce sujet, il voulait donner à tous ceux qui en avaient besoin !". Une qualité dont Jean-Marie Bigard ne pourra pas faire l'étalage pendant la campagne pour les élections présidentielles de 2022. L’humoriste a finalement révélé à Society qu’il renonçait à sa candidature : "J’y connais rien en politique. J’ai jamais voulu en faire. Je me ferais déchiquer si je rentrais sur le terrain. Je préfère gueuler en tribune".

Par Alexia Felix