Laura Calu : harcèlement scolaire, complexes, l’humoriste se livre (exclu vidéo)

"J’ai très mal vécu mon enfance. Je n’y retournerais pas", lâche Laura Calu en référence au harcèlement scolaire dont elle a été victime. "J’ai été une grosse victime à l’école primaire et à la danse classique, on se moquait pas mal de moi car j’étais une enfant pas mal dans la lune et pour beaucoup différente", raconte l’humoriste ce mercredi dans "L'instant de Luxe". En 2018, pour Brut, la comédienne témoignait déjà sur son calvaire. "On me disait que j’étais ‘sans-ami’ ou ‘paumée’. (…) Ca été très dur de passer par-dessus", indiquait celle qui a été agressée l'année dernière avec son compagnon. Et si Laura Calu tenait à raconter son histoire, c’était pour alerter. "Il ne faut pas oublier que le harcèlement, c’est très grave, il y a des gens qui ne s’en sortent pas, (…) il y a des gens qui meurent à cause du harcèlement scolaire", indiquait-elle à nos confrères.

Laura Calu complexée par sa grande taille

Mesurant 1m80, Laura Calu révèle également que sa grande taille lui a valu quelques complexes. "C’est devenu un atout en grandissant mais quand j’étais gamine, c’était très compliqué", explique-t-elle sur Non Stop People. "Le plus dur dans le fait d’être grande, c’est de se sentir féminine. Maintenant, je me sens féminine mais j’ai eu du mal parce que j’avais l’impression de faire la taille d’un homme et les hommes me le faisaient ressentir", continue la jeune femme. "Aujourd’hui, je le vis bien et mon mec aussi je crois", conclut-elle avec humour sur le sujet. Après le confinement, Laura Calu devrait – dès que cela sera possible – remonter sur scène. Elle présente actuellement son one-woman-show "Laura Calu en grand".

Par Non Stop People TV