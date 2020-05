Les Bodin’s : qui sont Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ?

Depuis plus de 20 ans, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet régalent la France avec leur spectacle des Bodin’s. Ils incarnent respectivement Maria, une paysanne de 87 ans et Christian, son fils, âgé de 55 ans et vieux-garçon. C’est Vincent Dubois qui a eu l’idée de ces personnages. Si le comédien a été ébéniste puis ambulancier, c’est sa rencontre avec Maria, une grand-mère tombée de son solex et qu'il était venu secourir qui va lui inspirer son personnage principal des Bodin’s. Il propose ainsi dès 1989 le spectacle "Les aventures Solexines de Maria Bodin". En 1993, Jean-Christian Fraiscinet rejoint l’aventure. Le comédien a fait le conservatoire d’art dramatique de Tours avant de fonder sa propre compagnie. En parallèle de son travail sur les Bodin’s, il est le directeur artistique de la Ferme-Théâtre de Bellevue de Valençay. Les deux artistes se sont retrouvés au cinéma pour plusieurs films : "J’ai faim !!!" (2001), "Olé !" (2005), "Le Démon de midi" (2005).

Un duo comique de plus de vingt ans

Ils sont bien sûr présents dans les films dérivés de leurs spectacles et réalisés par Eric Le Roch : "Mariage chez les Bodin’s" (2008) et "Amélie au pays des Bodin’s" (2010). Ensemble, les deux hommes ont créé neuf spectacles dont "Grandeur nature" qui est à retrouver sur M6 ce mardi soir. Leur spectacle a déjà réuni 1,2 million de spectateurs. Les raisons de leur succès ? "Les Bodin's, ce sont des gens qui disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas", répond Vincent Dubois sur Europe 1 ce mardi 12 mai. "Nous ne sommes pas là pour passer un message politique, mais le thème même du spectacle, la valeur du terroir, la débrouillardise, en devient parfois un. Mais on ne l'a pas fait pour ça", ajoute de son côté Jean-Christian Fraiscinet toujours sur Europe 1.

Par Non Stop People TV