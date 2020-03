Massimo Gargia amant de Françoise Sagan : ses troublantes confidences (exclu vidéo)

Le mondain italien le plus connu de Paris s’est livré à cœur ouvert dans "L’Instant de Luxe". Invité sur Non Stop People, Massimo Gargia est revenu sur un épisode particulièrement fort de sa vie : son histoire d’amour avec Françoise Sagan. "J’aimais beaucoup Françoise Sagan", avance-t-il. "Je suis sorti avec elle, on devait même se marier", confie-t-il sur Non Stop People. "C’était une femme extraordinaire, unique au monde, spéciale, super intelligente", ajoute l’ancien candidat de "La Ferme célébrité". Massimo Gargia fait ensuite de troublantes confidences sur leur rencontre. "On s’est rencontré - et c’est le destin de la vie car c’est la première fois que je venais à Paris – alors que j’étais allé à une soirée chez un couturier de l’époque. Elle était là, elle venait de se marier avec Robert Westhoff. Et même si elle était mariée depuis quelques mois, elle a commencé à flirter avec moi dans un coin. Vous savez que Françoise appartenait à un groupe de gens très ouverts", raconte l'homme de 79 ans.

Les amants ont failli se marier

Lui qui est aussi connu pour avoir aimé autant les filles que les garçons avoue qu’à l’époque "où il a connu Françoise", "il était très timide, très 'straight' (droit ndlr) comme on dit". Dans les colonnes de France Dimanche en 2012, alors qu’il mettait aux enchères leur correspondance, Massimo Gargia s’était déjà confiée sur sa relation avec Françoise Sagan. "Je l’ai connue lors de mon premier séjour à Paris. Nous avons vécu deux ans de passion, qui s’est ensuite transformée en amitié amoureuse. J’ai gardé pour moi les lettres les plus sentimentales, les plus secrètes qu’elle m’adressait. Et j’ai décidé de vendre une partie de ces missives pour la faire revivre, en quelque sorte", révélait-il.

Par Ambre L