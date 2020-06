Maxime : l’humoriste dévoile combien il gagnait (exclu vidéo)

Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, l’humoriste Maxime est tombé sur l’habituel case de l’argent. L’artiste a répondu en toute franchise. "J’ai gagné ma vie. Je ne sais pas si c’est beaucoup. C’est beaucoup par rapport à quelqu’un qui gagne le SMIC, ce n’est pas beaucoup par rapport à quelqu’un qui faisait gagner de l’argent comme un producteur", indique Maxime Van Laer de son vrai nom. Quand sa carrière a explosé, qu’il était médiatisé, combien gagnait-il par mois ? "Je ne sais plus. Entre 10 et 15 000 euros. Un mois à 20 000 euros…", indique l’humoriste originaire du Nord. Comment a-t-il géré cet argent ? "On ne gère pas, on a une cordée avec plein de nouveaux copains et puis un jour la cordée fait pfff… Il n’y a plus personne", répond l’artiste sur Non Stop People.

L’humoriste s’est fait connaître grâce à la télévision

Après avoir été GO au Club Med, Maxime débute sur scène avec son premier one-man-show en 1995. Ses sketchs comme "Le Videur" ou "Le Policier municipal" lui permettent de se faire connaître. En 1998, il est lauréat de l’émission de M6 Graines de stars avant de remporter Les Coups d’humour sur TF1 en 2000. Ses participations dans les émissions de Laurent Ruquier au début des années 2000 dans "On va s’gêner" sur Europe 1 et "On a tout essayé" sur France 2 le font connaître du grand public. Au printemps 2004, l’humoriste participait à "La Ferme Célébrités" où il concourait pour une association engagée dans la lutte contre la leucémie. En 2018, le comédien revenait sur scène avec son cinquième spectacle "Poivre et sel".

