Michel Sardou : nouvelles rassurantes sur son état de santé

Grosse frayeur ce mercredi 12 février. On apprenait que Michel Sardou qui joue en ce moment au théâtre la pièce de Sacha Guitry "N'écoutez pas mesdames" était malade et ne pouvait pas monter sur scène. L’ancien chanteur qui a arrêté sa carrière pour se lancer dans celle de comédien au théâtre a été contraint d’arrêter momentanément ses représentations. Le magazine Ici Paris, dans son édition du 12 février annonçait que le chanteur avait dû être hospitalisé. Une information ensuite confirmée par plusieurs autres médias. Michel Sardou a annoncé son retrait de la musique en 2017. Depuis, il s’est tenu à son engagement. "J'ai passé 53 ans à chanter, des années merveilleuses, maintenant je me consacre à ce que j'aime aussi, c'est le théâtre", avait-il déclaré dans l’émission 20h30 le dimanche dont il était l’invité en septembre dernier. Cette reconversion ne doit rien au hasard. Jackie Sardou, sa mère, était une comédienne reconnue et adorée du public. Et elle se mêlait souvent de la carrière de son fils. Elle l’a beaucoup influencé comme il l’avait expliqué à l’époque à Mireille Dumas.

Michel Sardou va bien

Ce jeudi 13 février, RTL affirme que Michel Sardou va bien. Il a été brièvement hospitalisé à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine pour une grippe virale. C’est la raison pour laquelle les dernières représentations de la pièce jouée au Théâtre de la Michodière à Paris ont été annulées. Durant sa courte hospitalisation, il a subi une batterie de tests pour s’assurer qu’il n’y avait pas un risque pulmonaire. Selon BFM TV, Michel Sardou est sorti de l’hôpital et a regagné son domicile. Il serait partie se reposer en Normandie où il a une maison et des chevaux.

Par Mélanie C.