Michou : Enorme succès de la vente aux enchères de sa collection bleue

Après la mort de Michou le 26 janvier dernier, les proches et les fans du célèbre prince bleu de Montmartre ont rapidement appris que sa collection bleue allait être mise aux enchères par la maison Artcurial ce vendredi 10 juillet. Un évenement qui n’a bien évidemment pas été oublié par Pierre-Jean Chalençon. Ce dernier a rapidement fait savoir sur Instagram qu’il avait acquis plusieurs biens de Michou : "Vive Michou ... Michou c’est fou .. j’ai eu la chance de récupérer deux magnifiques chapeaux de mon ami Michou .. la transmission c’est très important ... love you Michou ... que de l'amour", a écrit le collectionneur âgé de 50 ans. Et le succès a bel et bien été au rendez-vous.

Près de 600 000 euros de montant final

Les acquéreurs se sont donc arrachés bibelots, meubles, sculptures, tableaux, vaisselles, cravates et chapeaux dans tous les tons de bleu, couleur fétiche de Michou. Au final, les 300 lots du catalogue qui avaient attiré plusieurs centaines de curieux lors des cinq jours d’expositions publiques avant la vente ont tous été vendus. Des tableaux modernes signés des peintres montmartrois Gen Paul et Bernard Lorjou ont atteint jusqu'à 23.000 euros pièce. Une suite de huit assiettes en porcelaine à décor de "Michettes", les artistes transformistes du cabaret, a atteint 4.300 euros, vingt fois les estimations. Une partie du légendaire vestiaire de Michou dont ses improbables costumes et panamas bleus a réuni 17.000 euros. Au total, la vente aux enchères a battu toutes les estimations puisque le montant final a atteint 565 000 euros soit le double de ce qui avait été annoncé. Une somme qui devrait permettre de sauver le cabaret de Michou.

Par Alexia Felix