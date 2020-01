Michou : le prince bleu de Montmartre est mort à l'âge de 88 ans

Figure emblématique de la nuit parisienne et de Montmartre, Michou est décédé ce dimanche 26 janvier à l'âge de 88 ans, a annoncé son attaché de presse à l’AFP. C'est dans son sommeil qu'il s'est éteint, a confirmé son attaché de presse François Deblaye à franceinfo. Depuis ce mercredi 22 janvier, il était hospitalisé à l'hôpital de Saint-Mandé (Val-de-Marne). Surnommé "le prince bleu de Montmartre", il faisait vivre depuis 63 ans son célèbre cabaret "Chez Michou" où des transformistes montaient sur scène pour interpréter en play-back les chansons de Sylvie Vartan, Edith Piaf, France Gall ou encore Brigitte Bardot. Michou continuait de veiller chaque soir sur ce lieu incontournable du quartier.

"Je veux que cette maison disparaisse avec moi"

Au fil des années, son cabaret ouvert le 13 juillet 1956, a accueilli de nombreuses célébrités avec qui il a noué des amitiés comme Dalida, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon mais aussi des personnalités politiques. Toujours vêtu de bleu des pieds à la tête, Michel Catty de son vrai nom, était indissociable de son cabaret qu'il a construit à son image festive. Et s'il a vu venir une multitude d'artistes, Michou accueillait tout autant des inconnus et les personnes âgées de son quartier qu'il invitait chaque mois. En janvier 2019, Michou avait confié au Parisien ses dernières volontés pour son cabaret : "Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux mais le cabaret ne me survivra pas".

Très discret sur sa vie privée, ce grand amateur de champagne vivait en couple depuis 2001 avec son compagnon Erwann Toularastel. Originaire d'Amiens, il avait débarqué à Paris en 1949. Il enchaîna d'abord les petits boulots avant de reprendre la gérance du bar Chez Madame Untel, à l'adresse 80, rue des Martyrs, à Montmartre. Son idée de créer un spectacle de travestis dans son cabaret lui est venue avec trois copains. "On voulait faire une soirée un peu fantaisiste, et j'ai eu l'idée de dire 'et si on se déguisait'. Et on a fait un petit spectacle de vingt minutes", avait-il raconté en juin 2016 à RTL. Infatigable depuis ces nombreuses années, Michou n'a jamais cessé de faire battre le cœur de Montmartre à travers ses lunettes teintées de bleu.

