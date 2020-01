Michou mort : les détails de ses funérailles dévoilés

Dimanche 26 janvier, l'attaché de presse de Michou a annoncé à l'AFP le décès du roi des nuits parisiennes. Il avait 88 ans. Alors que de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage, Fabien Lecoeuvre et Pierre-Jean Chalençon ont donné les premiers détails sur l'organisation de ses obsèques ce lundi matin dans "Morandini Live". Non Stop People vous en dit plus.