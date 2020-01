Michou mort : Line Renaud raconte ses derniers jours

Figure incontournable des spectacles parisiens, Michou est décédé ce dimanche 26 janvier à l'âge de 88 ans : "Montmartre était devenu sa patrie. Michou ton cœur immense a cessé de battre. Ta grande générosité pour les anciens, les P’tits Poulbots et beaucoup d’autres causes était sans limites. Dans ton cabaret mythique, tu as toujours accueilli les plus grands du monde entier comme les anonymes. Tes 63 ans de cabaret resteront gravés à jamais dans l’histoire de la Butte", a écrit Alain Coquart, le président de l'association La République de Montmartre dans un communiqué. Face à la nouvelle, Line Renaud a tenu à rendre hommage à son ami.

"Je le trouvais très essoufflé"

Interrogé par nos confrères de BFMTV, Line Renaud a fait part de son émotion et est revenue sur les derniers jours de Michou : "Michou, depuis la semaine dernière, il m’appelait presque tous les jours. Il a cessé de m’appeler vers mercredi dernier. Je le trouvais très essoufflé. Je lui ai dit : 'Tu es essoufflé Michou'. Oui, il dit : 'J'ai un peu de problèmes avec ma respiration, mais ça va bien, ça va bien'. Alors il me dit : 'Tu sais que je vais tous les jours au cabaret. Tous les jours, tous les jours. Je mourrais si je n'y allais pas'. Tellement il aimait ce qu'il faisait, il aimait son cabaret, il aimait chez Michou. C’était sa nature de faire rire. C’était ça qui était incroyable, il restait jusqu’à son dernier client. Les gens partent, il leur dit au revoir. Il leur serre la main". Face à la mort de Michou, son célèbre cabaret devrait disparaître. Dans ses mémoires parues en 2017 il indiquait en effet vouloir être enterré dans un cercueil bleu et que le cabaret à son nom s'arrête à sa mort.

Par Alexia Felix