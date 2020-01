Michou mort : Que va devenir son cabaret ?

Michou laisse derrière lui un grand vide. L’homme en bleu était une figure incontournable du quartier de Montmartre à Paris. Dans le 18e, tout le monde le connaissait. Son cabaret était aussi populaire que lui. "Chez Michou" du 80 rue des Martyrs a ouvert ses portes le 13 juillet 1956. Sur scène se succèdent Chantal Goya, Lady Gaga ou encore Mylène Farmer. Leurs interprètes, des transformistes, sont plus vrais que nature. Les spectacles et le dîner servi aux clients ont fait la renommée du lieu. Ouvert sept jours sur sept à partir de 20h15, le cabaret va-t-il survire à la mort de son créateur Michou ? Rien n’est moins sûr.

Michou a tout écrit dans son autobiographie

Dans son autobiographie "Michou, prince bleu de Montmartre" parue en janvier 2018, l’homme en bleu explique avoir tout prévu pour la suite. Et pour le cabaret, cela signifie une fermeture. En effet, Michou écrit dans son livre : "Lorsque j'aurai tiré ma révérence, je souhaite que mon cabaret ferme définitivement ses portes." Il va même plus loin et son avis est pour le moins tranché : "Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux mais le cabaret ne me survivra pas." Selon Le Parisien, l’établissement emploie une trentaine de salariés dont trois cuisiniers, un maître d’hôtel et un comptable. Ses dernières volontés seront-elles écoutées ? Il semblerait bien que oui. Dans son autobiographie Michou écrivait qu’il voulait un cercueil bleu, une tombe au cimetière Saint-Vincent dans le 18e arrondissement et une messe d'une heure à l'église Saint-Jean. C’est pour l’instant ce qui va se passer comme l’a confirmé son ami Pierre-Jean Chalançon.

Par Mélanie C.