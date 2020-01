Michou : qui est son compagnon ?

Michou a marqué toute une génération. Le directeur de cabaret français est décédé ce dimanche 26 janvier à l'âge de 88 ans. Les funérailles de cette légende auront d'ailleurs lieu ce vendredi 31 janvier à 10h30 en l'église Saint-Jean de Montmartre. De nombreux fans et célébrités devraient être présents pour lui rendre un dernier hommage. Michou, de son vrai nom Michel Georges Alfred Catty, a toujours été très bien entouré. Il n'a jamais caché son homosexualité et l'assumait afin de donner exemple à d'autres personnes. Dans une interview accordée à Paris Match en décembre 2015, Michou avait fait quelques confidences sur son coming-out : "J’ai annoncé très jeune à ma mère que j’aimais les hommes. Elle m’a demandé ‘Es-tu heureux ?’. C’était le principal pour elle. Je pense avoir aidé plein de jeunes homos à assumer leur sexualité.". C'est d'ailleurs grâce à ses premières conquêtes qu'il a trouvé son célèbre surnom. Il a ajouté : "Ma grand-mère m’appelait Mimi et mes fiancés, chouchou. J’ai fait un mix des deux !". En tout cas, depuis plus de vingt ans, le roi de la nuit avait trouvé le dernier homme de sa vie, Erwann Toularastel...

Un amour qui a duré plus de vingt ans

Une belle histoire qui a duré deux décennies. Leur amour était sincère mais parfois volcanique, comme tous les couples. Même si Erwann a toujours désiré rester très discret, il l'a soutenu jusqu'à son dernier souffle. En 2015, Michou, qui est mort à la suite d'un malaise respiratoire, avait d'ailleurs fait quelques confidences à Paris Match sur son compagnon : "Comme dans tous les couples, on s’engueule ! Je suis assez maniaque. Tout le contraire d’Erwann.". Malgré cet amour, le roi de la nuit voulait garder son indépendance et a toujours refusé le mariage et même le PACS. Il s'était exclamé : "Oh non! Je veux rester vieille fille !". En août dernier, le New York Times avait donné quelques détails concernant son état de santé fragile : "Une crinière blanche a remplacé ses mèches blondes et, dernièrement, il doit s’appuyer sur son compagnon de longue date, Erwann Toularastel, quand il marche dans les rues pavées de Montmartre.". Erwann aura été présent jusqu'au bout pour son compagnon.

Par Solène Sab