Michou : Sa collection bleue mise aux enchères

Le 26 janvier dernier, Michou, figure incontournable des spectacles parisiens, est décédé à l’âge de 88 ans. Rapidement, les hommages se sont multipliés, et Line Renaud a même raconté les derniers jours de son ami disparu auprès de BFMTV : "Michou il m’appelait presque tous les jours. Je le trouvais très essoufflé. Je lui ai dit : 'Tu es essoufflé Michou'. Oui, il dit : 'J'ai un peu de problèmes avec ma respiration, mais ça va bien, ça va bien'. Alors il me dit : 'Tu sais que je vais tous les jours au cabaret. Tous les jours, tous les jours. Je mourrais si je n'y allais pas'. Tellement il aimait ce qu'il faisait, il aimait son cabaret, il aimait chez Michou. C’était sa nature de faire rire. C’était ça qui était incroyable, il restait jusqu’à son dernier client. Les gens partent, il leur dit au revoir. Il leur serre la main". Et quelques mois après son décès, les fans ont appris une nouvelle inattendue.

Rendez-vous le 10 juillet prochain

La maison de ventes aux enchères Artcurial a décidé d’organiser le 10 juillet prochain une vente d’objets de Michou. Les proches comme les fans de Michou vont pouvoir acheter certains biens, bibelots et meubles, venant de sa collection bleue : "Niché à quelques pas du cabaret, son intérieur montmartrois, à l'image de sa personnalité singulière, révèle une collection remarquable et un décor unique de près de 300 pièces signées de ses amis dont des artistes de Montmartre : le peintre Gen Paul, Bernard Lorjou, Gérard Pamboujian, mais aussi Jean Marais ou encore le maître verrier Jean-Claude Novaro", a détaillé Artcurial dans la description de la future vente. Selon les conditions sanitaires en juillet prochain, la vente pourrait bien se dérouler en ligne.

Par Alexia Felix