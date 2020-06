Michou : Sa nièce accusée de ne pas respecter sa dernière volonté, elle s'explique

Le 26 janvier dernier, la nouvelle de la mort de Michou, disparu à l’âge de 88 ans, a été un véritable choc. Figure incontournable des nuits parisiennes, Michou a provoqué une grande tristesse auprès de ses célèbres amis. Malgré tout, Michou avait tout prévu pour sa succession, et il avait également laissé des directives concernant son célèbre cabaret : "Lorsque j’aurai tiré ma révérence, je souhaite que mon cabaret ferme définitivement ses portes", avait-il écrit dans son autobiographie. Mais rapidement, il a été annoncé que l’établissement allait continuer d’exister. Face à cette annonce, la nièce de Michou, Catherine Catty, est devenue la cible de critiques. Accusée de ne pas respecter la dernière volonté de Michou, Catherine Catty a décidé de rétablir la vérité.

"il n'avait laissé aucune volonté au sujet son héritage"

Lors d’un entretien avec France Dimanche, la nièce de Michou a confié que les artistes et les habitués du cabaret avaient été nombreux à manifester leur désir de voir le spectacle continuer. De plus, Michou aurait laissé à ses employés une note : "Il avait écrit, avant son départ, à tout son personnel : La poursuite du cabaret dépendra de vous tous et de votre détermination à continuer ce merveilleux spectacle, à maintenir la magie. On a découvert qu'il n'avait laissé aucune volonté au sujet son héritage". Et pour faire perdurer le cabaret, la nièce de Michou a été contrainte d’organiser une grande vente aux enchères : "Ce n'est pas de gaieté de coeur, croyez moi, mais on n'a pas le choix, c'est notre seul espoir de garder le cabaret !".

Par Alexia Felix