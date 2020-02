Muriel Robin : Sa touchante déclaration d'amour à sa compagne

L'heure était aux confidences pour Muriel Robin. Alors que la comédienne a une nouvelle fois été la cible de Jean-Marie Bigard, Muriel Robin préfère se confier sur sa compagne plutôt que de répondre à son rival. Ainsi lors d'un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours, l'humoriste de 64 ans a fait une très belle déclaration d'amour à Anne Le Nen, qui partage sa vie depuis plus de dix ans : "Je sais où est mon essentiel. L’essentiel, c’est Anne. Entre 20 et 50 ans, j'ai été très mal, mais j’ai fini par récolter les fruits de mon travail sur moi. Si je devais revivre cette époque, je préfèrerais mourir. J’ai cru que je ne m’en sortirais pas. Heureusement, ma vie a pris une tournure qui me comble. J’ai la chance de ne manquer ni d’amour ni de travail".

"Nous sommes vraiment complémentaires"

Si aujourd'hui Muriel Robin enchaîne les projets, dont un téléfilm pour TF1 sur lequel elle a été réalisatrice, c'est notamment grâce à sa compagne : "J’ai adoré. Je suis faite pour ça ! Réalisatrice, c’est l’inverse de comédienne, où on est dans l’attente d’être désirée. Là, on tient les rênes, ça me plaît. Et Anne était là pour m’épauler. Elle a un œil de lynx, elle voit tout. Nous sommes vraiment complémentaires". Une complicité qui a poussé Muriel Robin et Anne Le Nen à se lancer dans un projet commun : "Nous sommes en train de monter notre société de production pour réaliser des films ensembles. Comment pourrais-je vivre une telle aventure sans la partager avec la personne que j’aime le plus au monde ?".

Par Alexia Felix