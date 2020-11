Nathalie Marquay-Pernaut et Philippe Risoli : comment leur amitié les a réunis au théâtre (Exclu vidéo)

En octobre dernier, Philippe Risoli a participé à deux émissions diffusés sur Non Stop People. Sur le plateau du "Débrief de Non Stop", il avait parlé de son envie de jouer dans une série. Quelques jours après, dans "Good Morning Week-end", il avait révélé les vraies raisons de l'arrêt du "Juste Prix", émission qu'il a animée pendant dix ans, de 1992 à 2001, sur TF1.

"En France, on jouait avec des francs et en 2001-2002 arrive l'Euro. À ce moment-là, on avait du mal à intégrer cette notion d'euros, on raisonnait en francs. Donc c'était très difficile de faire un jeu qui était axé sur les prix en parlant de l'euro. Donc le jeu s'est arrêté naturellement à cause - je serai tenté de dire - de l'arrivée de l'euro", expliquait-il.

Un projet commun au théâtre

Ce mercredi 4 novembre, Philippe Risoli fait face à Evelyne Thomas dans sa toute nouvelle émission diffusée depuis le 28 septembre sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'animateur a accepté de revenir sur ses débuts au théâtre, en 2013, dans la pièce "Piège à Matignon" co-écrite par Nathalie Marquay et son mari Jean-Pierre Pernaut. Un souvenir au cours duquel il a évoqué sa rencontre avec l'ancienne Miss France dans l'émission "La Ferme Célébrités", en 2005. "C'est une émission que je n'ai jamais voulu faire. On m'a un peu forcé la main. On m'avait proposé toutes les émissions de télé-réalité (...) Ça ne m'intéressait pas. Là on vous dit : 'Si tu reviens, tu as ton émission ensuite. Et l'émission, je peux vous dire exactement ce qui était prévu, c'était 'Je suis une célébrité sortez-moi de là !' à présenter (...) Je me dis : 'Qu'est-ce que je fais ?'. Allez, j'accepte. Il faut dire aussi très honnêtement que c'était bien payé (...) Mais le bon point, c'est que je rencontre Nathalie Marquay qui devient vraiment une amie", raconte-t-il.

Cette amitié leur a permis de se retrouver quelques années plus tard pour une collaboration au théâtre. "On est devenu amis, on s'est souvent revu. On a parlé beaucoup cinéma, théâtre. Elle avait participé à un certain nombre de séries TV pour TF1. Moi je lui disais : 'Je pense que je vais essayer de m'écrire un one-man-show' où je chanterai, danserai'. Et puis un jour, elle m'a appelé en me disant: 'Est-ce que tu veux jouer le rôle de mon mari dans cette pièce qui s'appelle 'Piège à Matignon ?'. J'ai fait des essais (...) J'ai foncé et ça a bien marché", continue-t-il.

