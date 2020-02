Nathalie Marquay-Pernaut ressort une vieille photo, les internautes sous le charme

Le temps est aux souvenirs chez les Marquay-Pernaut. Invitée de "Face à la scène" sur Non Stop People le 13 février, Nathalie Marquay-Pernaut revenait sur son règne de Miss France. La belle brune a en effet été couronnée reine de beauté en 1987. C’est grâce à son père qu’elle a pu vivre cette belle aventure. "C’est mon père qui m’avait poussée pour que je sois Miss France. Rien ne me destinait à tout ça", déclare-t-elle. "C’était vraiment une superbe expérience. Grâce à Miss France, j’ai pu (…] prendre une bonne direction. J’étais un petit garçon manqué, je n’aimais pas l’école du tout. Je séchais beaucoup les cours et mes parents étaient désespérés avec moi, et c’est mon père qui m’a inscrite à l’élection de Miss Alsace", révélait-elle sur Non Stop People.

Un cliché qui date d’il y a près de 30 ans

La nostalgie continue, mais cette fois-ci sur Instagram. La comédienne actuellement au théâtre pour la pièce "Double Jeu" a posté une adorable photo souvenir sur le fameux réseau social. Sur le cliché, la jolie brune est resplendissante dans une tenue de soirée blanche. Robe qui met en valeur son corps de sirène. Une photo qui date d’il y a près de 30 ans comme elle le précise en légende. "Mon amour Jean-Pierre Pernaut vient de retrouver cette photo datant de 1992 ! Ça ne nous rajeunit pas !", écrit Nathalie Marquay-Pernaut. Un post qui a subjugué les internautes. "Mais vous êtes toujours aussi belle et vous êtes unis, ce qui compte c’est vieillir ensemble. Rien n’est plus beau que l’amour", commente une fan. "Tu es toujours aussi belle", rajoute une autre. "Superbe photo Nathalie. Vous n’avez pas du tout changé. Toujours aussi jolie et élégante", renchérit une autre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nathalie Marquay-Pernaut (@nathalie_marquay_pernaut) le 16 Févr. 2020 à 12 :25 PST 16 Févr. 2020 à 12 :25 PST

Par Non Stop People TV