Nicolas Bedos : Jean-Luc Moreau flingue sa présentation des Molières (exclu vidéo)

De 1987 à 1997, Jean-Luc Moreau a été le metteur en scène de la cérémonie des Molières, cérémonie qu’il a co-créée. Un évènement qui n’a plus ses faveurs aujourd’hui. "Elle a basculé vers autre chose", déclare-t-il ce vendredi sur Non Stop People en soulignant qu’il ne la trouve "pas bien". "C’est une émission que je conteste beaucoup parce que je trouve que souvent, pour faire rire le public, pour ramener des rires, on se moque du métier, on est un peu cynique…" explique Jean-Luc Moreau. "Vous parlez de Nicolas Bedos ?" demande alors Jordan de Luxe. "Entre autres", répond le comédien. "Je ne suis pas contre ce qu’il fait parce que je trouve qu’il a un talent énorme. C’est l’esprit dans lequel ça se fait", indique Jean-Luc Moreau.

Le metteur en scène conteste l’évolution de la cérémonie

"La cérémonie des Molières, c’est quelque chose qui doit exalter le public à venir au théâtre, qui doit glorifier les grands acteurs", poursuit-il dans L'Instant de Luxe. Jean-Luc Moreau ne veut pas "que l’on fasse rire au détriment du théâtre". "Moi je veux bien qu’on fasse rire mais en positivant le théâtre", conclut-il sur ce sujet. En 2014, 2015 et 2017, Nicolas Bedos avait présenté les 26e, 27e et 29e cérémonies des Molières. La cérémonie diffusée sur France 2 en deuxième partie de soirée avait enregistré de jolis scores d’audiences alors que le réalisateur de "La Belle Époque" était aux commandes de la soirée. La première cérémonie a eu lieu le 23 mai 1987 grâce à l’envie d’une poignée de directeurs de théâtre, critiques et personnalités du monde du spectacle.

Par Non Stop People TV