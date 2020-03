Nicolas Canteloup : Didier Gustin revient sur leur brouille (exclu vidéo)

En 2015, sur Non Stop People, Didier Gustin était invité à donner son avis sur plusieurs de ses camarades imitateurs. Si l’humoriste chantait les louanges de Laurent Gerra, il se montrait beaucoup plus sévère envers Nicolas Canteloup. "Canteloup... J'aime pas trop parce que j'aime pas trop artistiquement son travail... Niveau qualité des imitations, de ces imitateurs, c'est le moins bon", affirmait l’artiste à l’époque. "Au début, quand il faisait les sportifs, il les faisait vraiment bien. Et puis maintenant... il nous fait Ségolène Royal comme il nous fait Martine Aubry", ajoutait l’artiste. Cinq ans plus tard, toujours sur Non Stop People, Didier Gustin a réagi cette sortie qui avait fait réagir à l’époque. "Il y avait une polémique avec Nicolas Canteloup à un moment (…) parce que les phrases avaient été sorties du contexte", explique-t-il dans "L’Instant de Luxe".

Nicolas Canteloup pas un bon imitateur ?

"Pour moi ce sont des imitateurs (Laurent Gerra, Nicolas Canteloup ndlr) (…) Dans l’imitation, soit vous êtes proches du personnage, soit vous en faites une caricature. Je pense qu’avec Canteloup, l’important c’est son propos qui est drôle. Laurent Gerra est plus proche vocalement, il est dans un autre style", ajoute l’artiste. Ce n’est pas la première fois que les imitations de Nicolas Canteloup sont pointées du doigt. Pas forcément sur la forme mais sur le fond. Fin janvier, alors que l’épidémie de coronavirus battait son plein en Chine, l’humoriste d’Europe 1 avait proposé un sketch où il prenait la voix de Gérard Collomb (l’ancien ministre de l’Intérieur) expliquant comment prendre en charge une femme Chinoise infectée. Un sketch que certains avaient jugé déplacé à l’instar du comédien Frédéric Chau.

Par Ambre L