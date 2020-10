Olivier de Benoist : son salaire pour On n'demande qu'à en rire dévoilé (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'instant de Luxe". Depuis son retour sur la chaîne, le présentateur a reçu de nombreuses personnalités, notamment Pascal Soetens qui n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule contre le gouvernement à la suite d'une mesure prise pour fermer les salles de sport.

Ce jeudi 15 octobre, Jordan de Luxe a reçu Olivier de Benoist dans "L'instant de Luxe". L'occasion pour l'humoriste de revenir sur son passage dans l'émission "On n'demande qu'à en rire" dès 2010. Une expérience qu'il doit, entre autres, à Laurent Ruquier. "Je considère que tout ce qui m'est arrivé par la suite, c'est grâce à lui", a-t-il confié. Est-il toujours en contact avec l'animateur ? "Il m'invite sur toutes ses émissions. Je ne suis pas du tout ingrat, bien au contraire, donc je n'oublie jamais ceux qui m'ont permis d'aller plus loin".

Combien par émission ?

Dans la suite de cet entretien, Jordan de Luxe a voulu savoir combien Olivier de Benoist a touché pour ses participations à "On n'demande qu'à en rire". "On était payé... Pour être très franc, ce n'était pas une grosse somme (...) On devait être payé 200 euros par sketchs, plus les droits d'auteur. Mais pour être très concret, la somme qu'on gagnait dans 'On n'demande qu'à en rire', ce n'était pas ça l'important. C'est qu'on faisait des salles de 1000 personnes derrière. Avec les droits d'auteur, on devait être à 300, 400 euros par émission", a-t-il révélé.

