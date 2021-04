Pierre-Jean Chalençon : sa pièce de théâtre "arrêtée" à cause de la polémique des dîners ? (Exclu vidéo)

Depuis la diffusion dans le "19.45" de M6 d'une vidéo tournée au sein du Palais Vivienne, Pierre-Jean Chalençon est dans la tourmente. En effet, le collectionneur est accusé - avec la complicité du chef Christophe Leroy - d'avoir organisé des dîners clandestins. Le 9 avril dernier, les deux hommes ont été placés en garde à vue, après que le Palais Vivienne ait été perquisitionné par la police. À noter que depuis l'éclatement du scandale, Alain Duhamel et Brice Hortefeux ont reconnu avoir déjeuné dans un club privé tenu par le chef Leroy.

Invité dans "Face aux médias" mercredi 14 avril 2021 sur Non Stop People, Luc Ferry a réagi au scandale. "Il y a un côté élitiste. On se moque du peuple : 'Nous, on est riche et on y va'. C'est détestable, haïssable même, ça me fait vomir. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de comprendre la détresse des restaurateurs. Vous savez très bien que lorsqu'on va débrancher les aides de l'Etat, c'est comme quand la marée se retire, on va voir les cadavres", disait-il.

"Il n'y a plus l'affiche de Chalençon..."

Ce jeudi 15 avril 2021, Jordan de Luxe a reçu Olivier Kiefer dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel ce dernier a révélé que depuis l'éclatement de l'affaire, l'un des projets de Pierre-Jean Chalençon serait tombé à l'eau. En effet, il devait jouer dans une pièce de théâtre baptisée "Une chance insolente", écrite par Olivier Lejeune. Il en avait fait l'annonce le 8 octobre dernier sur sa page Instagram (voir ci-dessous).

"Il a tout gâché", a commencé Olivier Kiefer. Et de poursuivre : "Je sais que sa pièce de théâtre est mise à la poubelle. C'est terminé. Je sais que son producteur a tout enlevé de son site internet. Il n'en veut plus. Vous allez sur le site du producteur 'Les Grands Théâtres' et vous verrez qu'il n'y a plus l'affiche de Chalençon et c'est normal. Je serais le producteur de la pièce, j'aurais fait la même chose. Je n'ai pas eu le producteur en ligne, mais je pense qu'il a dû recevoir moults messages disant : 'Comment tu peux ?' pour arrêter cette pièce".

