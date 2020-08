Pierre Palmade, "enfin libre", parle ouvertement de son homosexualité

De ses débuts dans "La Classe" en 1987 à aujourd'hui, Pierre Palmade a fait du chemin. Comme la plupart de ses camarades de l'émission télé de l'époque, il est devenu un humoriste reconnu. C'est d'ailleurs dans "La Classe", qu'il rencontre Michèle Laroque avec qui il va faire une série de one-man show hilarants. Si côté scène, tout réussi à Pierre Palmade, côté vie privé, c'est plus compliqué. Pierre Palmade a eu des déboires avec la drogue et l'alcool. Accro à la cocaïne, il a dû lutter pour s'en sortir grâce à l'aide de son amie Muriel Robin. Puis, il a été accusé à tort de viol par un jeune homme. Finalement, c'est ce dernier qui a été condamné. Puis l'acteur, un temps marié à Véronique Sanson a eu du mal à assumer au grand jour son homosexualité. Il a fallu attendre cette année 2020 pour qu'il en assume pleinement et en rigole même avec sa dernière pièce "Assume bordel !"

"Je peux enfin me moquer de moi"

Devant les caméras du JT de M6, venu à sa rencontre ce jeudi 6 août, Pierre Palmade revient sur son long cheminement. "Mon personnage qui a mis du temps dans sa vie à assumer d'être homo. Qui a été hétéro dans une vie antérieure. Je me suis servi de ce qui n'allait pas avant chez moi", explique l'humoriste, enfin en paix avec lui-même. "Maintenant que ça va mieux, je suis enfin libre, je peux enfin me moquer de moi", ajoute l'intéressé. Au sortir de la salle, le public est ravi. Tous ont beaucoup ri. De quoi rassurer et satisfaire Pierre Palmade qui livre une grosse part de lui-même dans cette pièce.

Par Mélanie C.