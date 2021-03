Richard Berry accusé d’inceste : les révélations de son producteur

En début d’année, Richard Berry a été accusé d’inceste par sa fille Coline, mais il est resté très discret et silencieux depuis. L'acteur a pourtant subi la disgrâce de ses pairs, mais aussi des médias. L’affaire a été portée devant la justice, qui suit son cours. Invité sur le plateau de Thomas Sotto, son producteur Jean-Marc Dumontet s’est exprimé en son nom. Il a déclaré : "Il a évidemment souffert, beaucoup, de cette situation". Concernant le silence de l’acteur, il a précisé : "Il veut s'exprimer exclusivement devant la justice (...) Il a un souci, c'est que la vérité triomphe et que le parquet puisse l'entendre au plus vite."

Quant à un éventuel retour de Richard Berry au cinéma ou au théâtre, il précise : "On attend que le parquet fasse son œuvre et qu'il soit entendu". L’acteur a notamment été blacklisté par France Télévisions et ne parrainera plus l'association Enfance Majuscule. Il compte donc garder le silence en attendant de témoigner devant les juges. Il nie vivement les faits. Coline Berry avait déjà été entendue par la justice en fevrier dernier, et d’après son avocate, Me Karine Shebabo : "Ma cliente procédera peut-être à une déclaration, mais pas maintenant. C'était vraiment très long et fastidieux". La victime a en effet pris du temps pour sortir du silence et s’est exprimée pour la première fois sur BFMTV le 4 mars dernier sur le plateau de Bruce Toussaint.

Par Sarah Chelly