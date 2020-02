Roman Polanski aux César : un célèbre réalisateur le défend (Exclu vidéo)

Pour son nouveau numéro de "Good Morning Week-end", Mickael Dorian a reçu Élie Chouraqui dans son émission diffusée sur Non Stop People. Quelques mois auparavant, le scénariste était déjà venu dans nos locaux pour assister à "Face à la scène", autre programme de la chaîne. Pendant cet entretien, le producteur a dévoilé les raisons pour lesquelles il a quitté la France en 2013 pour s'installer en Israël. "J'avais envie d'aller voir ailleurs, de voir si je pouvais vivre d'une autre façon ailleurs (...) Il y avait cette montée de l'antisémitisme qui était un problème qui m'a inquiété, qui m'a angoissé... Quand on est menacé de mort tous les quinze jours, ça commence à faire beaucoup. Ce n'est pas qu'on a peur, mais on se dit : 'Pourquoi vivre dans ce stress, dans cette inquiétude permanente'", a-t-il confié.

Dans cette même interview, Élie Chouraqui a été invité à réagir à la polémique autour de Roman Polanski. Son film "J'accuse" est nommé 12 fois aux César. Une consécration qui ne plaît pas à tout le monde, à commencer par les associations féministes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur colère, notamment vendredi dernier dans "Morandini Live".

"Je suis en train de lire le livre de Vanessa Springora qui parle de sa relation avec Gabriel Matzneff. C'est terrible. On se rend compte que dans les années 68, "il est interdit d'interdire" a fait des ravages. Quand on pense que des pétitions circulaient venant de la gauche (...) pour annuler cette barrière entre les jeunes gens et les adultes dans la relation sexuelle, ça paraît d'un autre monde. Je crois que Roman Polanski appartenait à cet autre monde, qu'il a fait ces erreurs, qui sont impardonnables. Je crois qu'il a sa place aux César, c'est un homme de grand talent. Le film qu'il a fait est un film courageux".

