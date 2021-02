Stéphanie Bataille "traumatisée" par la mort de son père, son témoignage choc (Exclu vidéo)

Son combat a déjà fait le tour des médias. Stéphanie Bataille - directrice du Théâtre "Antoine" à Paris - a porté plainte contre X pour homicide involontaire après le décès de son papa qui, selon elle, a contracté le coronavirus lors de son séjour à l'hôpital. "Mon père est entré à l'hôpital le 13 décembre pour une opération. Il a alors été testé négatif. Il a subi son opération le 14", a-t-elle dit sur le plateau de BFMTV le 8 février dernier. Et de poursuivre: "Mais le 18, il a commencé à montrer quelques symptômes du Covid-19. J'ai demandé à ce qu'on le teste mais cela a été refusé. Il a finalement été testé positif le 26".

Invitée ce mercredi 10 février dans "Face aux médias" - l'émission présentée par Jacques Sanchez sur Non Stop People - Stéphanie Bataille a livré un témoignage choc sur la fin de vie de son papa. Dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité, elle raconte : "La veille de sa mort, on a eu le droit de le voir (...) Je suis sûre qu'il est mort de chagrin. Et j'ai retrouvé mon papa, le 10 janvier, tout nu, les mains attachés, parce qu'il ne supportait pas ce gros masque à oxygène (...) dans son pipi... Je suis obligée de le dire, parce que c'est important que les gens soient au courant que parfois, dans les hôpitaux, ça se passe comme ça, parce que les choses ne sont pas gérées, on manque de personnel, on ne donne plus envie aux gens de travailler, et on crée malheureusement des monstres", dit-elle.

La promesse de Brigitte Macron

Elle poursuit : "Mon papa s'est éteint le 11 janvier à 10h45. On nous a donné une heure pour le voir et après, on n'a plus eu le droit de voir. C'est absolument monstrueux (...) On a interdiction d'assister à la mise en bière. On ne les habille pas (...) On ne sait pas si nous avons réellement enterré notre père ou pas", lâche-t-elle. Dans ce drame, Stéphanie Bataille a pu compter sur le soutien de l'urgentiste Patrick Pelloux. "Il a appelé la chambre mortuaire et la dame a dit : 'Non, on ne voit pas le corps du défunt'", poursuit-elle.

Elle a aussi pu s'entretenir 2h30 avec Brigitte Macron à l'Elysée. Son frère et son oncle ont participé à cet entretien. Stéphane Bataille raconte que la femme d'Emmanuel Macron "a pris évidemment note, un peu éberluée" de ce qu'elle lui a raconté, "pensant que mon père était un cas unique". Et de poursuivre : "Elle a noté tout ce que je lui disais. J'ai aussi parlé au nom des familles des victimes des familles qui restent (...) qui voudraient un mémorial. Elle a promis qu'il y aurait un mémorial (...) Mon père ne reviendra plus jamais, je suis traumatisée comme beaucoup de gens. Je porte ce combat (...) Je suis debout, je ne lâcherai pas". À noter que Stéphanie Bataille a lancé une pétition pour que les visites aux malades hospitalisés du Covid-19 soient autorisées.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Retrouvez "Face aux médias" - l'émission présentée par Jacques Sanchez - ce mercredi 10 février à 18h15 sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV