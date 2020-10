Thierry Le Luron : Bernard Mabille revient sur le "choc" de sa disparition (Exclu vidéo)

En novembre prochain, cela fera 34 ans que Thierry Le Luron est décédé. Atteint du sida, l'humoriste s'est éteint un an après son compagnon qui souffrait lui aussi du VIH. Dans les années 80, Thierry Le Luron avait fait la connaissance de Bernard Mabille. À l'époque, ce dernier écrivait des critiques dans "le Quotidien de Paris". C'est après avoir lu celle sur son spectacle que Thierry Le Luron avait décidé de l'aider à se lancer dans l'humour. De cette rencontre est née une belle et longue amitié.

En juin 2019, Bernard Mabille s'était confié sur Thierry Le Luron lors de son passage dans l'émission "Face à la scène" présentée par Jacques Sanchez et diffusée sur Non Stop People. "C'était vraiment un petit frère. On s'est beaucoup engueulé, il était difficile à vivre", disait-il.

"Il est parti en souffrant énormément"

Ce lundi 19 octobre, Evelyne Thomas reçoit Bernard Mabille dans sa toute nouvelle émission diffusée du lundi au jeudi sur Non Stop People. Pendant cet échange, l'humoriste a accepté de revenir sur le décès de Thierry Le Luron, survenu en novembre 1986. Une disparition "choc", ce dernier n'ayant que 34 ans au moment de sa mort. "Il était plus jeune que moi. C'était l'inverse de ce qu'on pouvait attendre. Il est parti quand même en souffrant énormément. Puis j'ai perdu mon père, tout de suite avant ou après je ne sais plus. C'était vraiment une année pourrie", a-t-il commencé. "Il n'y a pas une fois quand je monte sur scène où je ne pense pas à lui, je pense même à lui tous les jours. Il a marqué un peu les Français parce que très, très souvent, les gens m'en parlent encore, même des jeunes. Je suis surpris".

Par Non Stop People TV